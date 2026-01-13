Певица Долина вошла в число лауреатов премии "Золотой граммофон"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Певица Лариса Долина вошла в число лауреатов музыкальной премии "Золотой граммофон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала НТВ, в эфире которого состоится церемония вручения наград.

Кроме того, в перечень лауреатов премии попали исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум, Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадан. – Прим. ред.), Юрий Киселев и Мот (настоящее имя – Матвей Мельников. – Прим. ред.), Николай Басков, NЮ (настоящее имя – Юрий Николаенко. – Прим. ред.) и Асия (настоящее имя – Анастасия Алентьева. – Прим. ред.), Сергей Лазарев, Татьяна Иванова и Татьяна Куртукова.

Торжественная 13-я церемония пройдет 17 января. Ведущие шоу подведут музыкальные итоги 2025 года, а исполнители представят свои хиты. Награду, по правилам, получают те артисты, чьи композиции хотя бы раз возглавили национальный музыкальный чарт "Русского Радио" и завоевали популярность у слушателей.

В последнее время имя Долиной оказалось связанным со скандалом. В 2024 году артистка стала жертвой мошенников и продала свою квартиру. Полученные средства и другие деньги она перевела аферистам. В итоге суд приговорил фигурантов к различным срокам лишения свободы и оштрафовал на суммы от 900 до миллиона рублей.

При этом певица оспорила сделку по продаже жилья. Сначала суд оставил право собственности на квартиру за ней, но Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета ее дочь и внучку, которые были там прописаны.

Процедура передачи жилья могла состояться 9 января 2026 года, но сторона покупательницы не стала принимать жилище из-за обнаруженной неточности в акте приема-передачи. Оказалось, что он был датирован 5-м числом. 12 января стало известно, что судебные приставы дали певице 5 дней на добровольную передачу квартиры Лурье.