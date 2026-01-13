Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 13:05

Шоу-бизнес

Певица Долина вошла в число лауреатов премии "Золотой граммофон"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Певица Лариса Долина вошла в число лауреатов музыкальной премии "Золотой граммофон". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала НТВ, в эфире которого состоится церемония вручения наград.

Кроме того, в перечень лауреатов премии попали исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум, Мари Краймбрери (настоящее имя – Марина Жадан. – Прим. ред.), Юрий Киселев и Мот (настоящее имя – Матвей Мельников. – Прим. ред.), Николай Басков, NЮ (настоящее имя – Юрий Николаенко. – Прим. ред.) и Асия (настоящее имя – Анастасия Алентьева. – Прим. ред.), Сергей Лазарев, Татьяна Иванова и Татьяна Куртукова.

Торжественная 13-я церемония пройдет 17 января. Ведущие шоу подведут музыкальные итоги 2025 года, а исполнители представят свои хиты. Награду, по правилам, получают те артисты, чьи композиции хотя бы раз возглавили национальный музыкальный чарт "Русского Радио" и завоевали популярность у слушателей.

В последнее время имя Долиной оказалось связанным со скандалом. В 2024 году артистка стала жертвой мошенников и продала свою квартиру. Полученные средства и другие деньги она перевела аферистам. В итоге суд приговорил фигурантов к различным срокам лишения свободы и оштрафовал на суммы от 900 до миллиона рублей.

При этом певица оспорила сделку по продаже жилья. Сначала суд оставил право собственности на квартиру за ней, но Верховный суд в 2025 году признал право собственности квартиры за покупательницей Полиной Лурье. Затем Мосгорсуд постановил выселить Долину из жилья, а также снял с регистрационного учета ее дочь и внучку, которые были там прописаны.

Процедура передачи жилья могла состояться 9 января 2026 года, но сторона покупательницы не стала принимать жилище из-за обнаруженной неточности в акте приема-передачи. Оказалось, что он был датирован 5-м числом. 12 января стало известно, что судебные приставы дали певице 5 дней на добровольную передачу квартиры Лурье.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика