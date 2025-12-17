В ГД заявили, что решение по делу Долиной задает ориентир судам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Решение Верховного суда России по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной защищает зарегистрированное право собственности покупателя и таким образом задает ориентир другим инстанциям. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Верховный суд признал право собственности на квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье по ее жалобе. Согласно решению инстанции, которая отменила предыдущее постановление по спору, Долина должна покинуть спорную квартиру. В противном случае Мосгорсуд рассмотрит иск о ее принудительном выселении, который был направлен в апелляционную инстанцию.

Гаврилов отметил, что фраза про недопущение необратимых последствий в таких спорах обычно означает, что до завершения всех процессуальных стадий суды стараются удержать ситуацию в рамках официальной процедуры. Для рынка жилья такой подход особенно чувствителен, так как квартира как вещь в большинстве случаев подлежит "возврату в натуре".

"Здесь часто риск переносится на добросовестного покупателя, который уже заплатил деньги и зарегистрировал право. Решение Верховного суда по делу Долиной и Лурье задает ориентир: защищается зарегистрированное право собственности покупателя, а связанные вопросы исполнения должны решаться через суд и в установленном порядке, без подмены юридической оценки информационными версиями", – пояснил Гаврилов, которого цитирует ТАСС.

Он добавил, что российская система не построена на жестком прецеденте. При этом позиции ВС обычно учитываются при рассмотрении схожих дел в дальнейшем. Гаврилов предположил, что Верховный суд на одном из будущих пленумов даст официальные разъяснения, чем следует руководствоваться судам при рассмотрении споров о признании недействительными сделок купли-продажи жилья.

Долина стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Ее убедили в существовании угрозы для недвижимости и уговорили продать квартиру, а вырученные средства и другие деньги перевести на "безопасный счет".

По факту произошедшего было возбуждено дело о мошенничестве, расследование которого было завершено в июле этого года. Сумма общего ущерба составила более 317,6 миллиона рублей.

Певица смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде. В результате право собственности на имущество было сохранено за певицей, а Лурье осталась без недвижимости и денег.

В результате на артистку обрушилась волна негатива, поэтому она решила закрыть комментарии в своих соцсетях. Через некоторое время в Верховный суд была направлена апелляция на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье.