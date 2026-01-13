Основатель ГК "Дело" Шишкарев вернулся в Россию из ОАЭ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Основатель группы компании "Дело" Сергей Шишкарев вернулся из ОАЭ в Россию. Об этом ТАСС рассказал представитель бизнесмена.

Шишкарев прилетел в Россию вечером 12 января после переговоров, которые прошли в тот же день в Дубае. По словам представителя бизнесмена, 13-го числа основатель группы компании "Дело" приступил к работе в московском офисе.

Сам предприниматель в своем телеграм-канале выложил кадры из заснеженного леса, а также пошутил про "аномальную погоду" в Дубае. В частности, он указал, что в городе выпало 60 сантиметров снега. По словам Шишкарева, таких показателей метеорологи не фиксировали за всю историю наблюдений.

"Особенно большие заносы на границе, сложно пройти ее, особенно если есть ограничения на выезд. Сейчас тещин суп поем и на работу, добрые дела делать", – заявил бизнесмен.

Ранее СМИ сообщили, что в ОАЭ якобы начата проверка после поступившего заявления об угрозах со стороны основателя группы компаний "Дело" в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним фирмы. Однако Шишкарев заявил, что находится в Дубае в командировке, в рамках которой проводит встречи с международными организациями.

Бизнесмен уточнил, что при въезде в ОАЭ пообщался с полицейским из-за возможного заявления украинца, который сообщил об угрозах в его сторону. По словам бизнесмена, все обвинения в его адрес являются ложными. Поэтому он принял решение направить в российский суд иск, содержание и суть которого будут представлены после его регистрации.

Шишкарев считает, что заказчиками и идеологами кампании по дискредитации, направленной против него, являются члены организованной группы, действующие по предварительному сговору и в корыстных интересах.

