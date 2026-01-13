Форма поиска по сайту

13 января, 14:01

Шоу-бизнес

Блогер Митрошина рассказала, какое желание загадала на Новый год

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Блогер Александра Митрошина рассказала, какое желание загадала на Новый год. Ее слова после слушания в Тверском суде Москвы передает РИА Новости.

"Конечно же, выйти на свободу", – заявила Митрошина с улыбкой.

Блогер также заявляла, что мечтает о возвращении к нормальной жизни и ведению блога.

Митрошину задержали в Краснодарском крае в марте прошлого года по делу о легализации доходов. Выяснилось, что блогер использовала упрощенную систему налогообложения. Доход формировался за счет предоставления услуг в сфере допобразования, а полученные деньги направлялись на счета трех индивидуальных предпринимателей.

Свою вину Митрошина признала, но позднее с предъявленным обвинением согласилась лишь частично. Ее поместили под домашний арест. Вместе с тем блогер не может пользоваться интернетом и любыми средствами связи.

Адвокаты Митрошиной просили заменить домашний арест на запрет определенных действий, так как блогер не сможет работать и своевременно платить налоги. Однако стороне защиты было отказано в удовлетворении их требования.

В начале ноября 2025 года расследование дела было завершено. По версии следствия, в результате нарушения налогового закона Митрошина получила свыше 127 миллионов рублей. Часть средств она легализовала с помощью покупки недвижимости в Москве.

Блогер Митрошина частично признала вину на заседании суда

