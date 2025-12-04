Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 декабря, 12:47

Шоу-бизнес

Митрошина призналась, что хочет вернуться к нормальной жизни и ведению блога

Фото: Москва 24

Блогер Александра Митрошина рассказала в беседе с Москвой 24, что мечтает о возвращении к нормальной жизни и ведению блога.

По ее словам, она загадает такое желание на Новый год и будет верить в чудо.

"По процессу просто надеюсь на лучшее", – добавила блогер.

Митрошину задержали в марте 2025 года в Краснодарском крае по делу о легализации денежных средств. Выяснилось, что блогер использовала упрощенную систему налогообложения. Доход формировался за счет предоставления услуг в сфере допобразования, а полученные деньги направлялись на счета трех индивидуальных предпринимателей.

Свою вину Митрошина признала, но позже с предъявленным обвинением согласилась лишь частично. Ее поместили под домашний арест, во время которого блогер не может пользоваться интернетом и любыми средствами связи.

Адвокаты Митрошиной просили заменить эту меру на запрет определенных действий, так как блогер не может работать и своевременно платить налоги, что негативно отражается на ее сотрудниках. Тем не менее стороне защиты было отказано в удовлетворении их просьбы.

В начале ноября расследование дела было завершено. По версии СК, в результате нарушения налогового законодательства блогер получила более 127 миллионов рублей. Часть денег она легализовала посредством покупки недвижимости в Москве.

4 декабря Тверской суд столицы продлил домашний арест Митрошиной на полгода.

Блогер Митрошина частично признала вину на заседании суда

Сюжет: Дело блогера Митрошиной
