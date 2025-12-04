Суд продлил на полгода домашний арест блогеру Митрошиной

Фото: Москва 24

Тверской суд Москвы продлил на полгода домашний арест блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в легализации денежных средств, сообщает ТАСС.

"Продлить обвиняемой Митрошиной меру пресечения на срок 6 месяцев", – сказал судья, тем самым удовлетворив ходатайство прокурора.

Блогера задержали в марте в Краснодарском крае. Выяснилось, что для легализации денег она использовала упрощенную систему налогообложения.

Доход формировался за счет предоставления услуг в сфере дополнительного образования, а полученные средства направлялись на банковские счета трех индивидуальных предпринимателей.

Митрошина признала свою вину, однако позже с предъявленным обвинением согласилась лишь частично. В качестве меры пресечения суд избрал ей домашний арест, запретив пользоваться интернетом и любыми средствами связи.

В начале ноября расследование дела завершилось. По данным следствия, девушка нарушила налоговое законодательство и получила более 127 миллионов рублей. Часть денег она легализовала посредством покупки недвижимости в Москве.

При этом Митрошина и ее адвокаты просили заменить домашний арест на запрет определенных действий. По словам стороны защиты, запрет на использование интернета лишает блогера возможности работать и своевременно платить налоги, что негативно отражается на ее сотрудниках.