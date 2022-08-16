Шойгу заявил, что спецоперация разрушила миф о поставляемом Украине супероружии Запада

Фото: ТАСС/U.S. Air National Guard/Tech. Sgt. Patrick Evenson

Специальная военная операция Россия на Украине позволила развеять миф о поставляемом Украине супероружии западных стран, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия – 2022".

"Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких уникальных беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях", – приводит РИА Новости его слова.

Министр отметил, что особого влияния поставленным оружием на ситуацию оказано не было.

Кроме того, глава военного ведомства подчеркнул, что не может быть сомнений в достижении Россией поставленных целей спецоперации.

8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

С начала работы новой администрации помощь США достигла 9,8 миллиарда долларов. При этом 11,8 миллиарда долларов выделили с 2014 года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

