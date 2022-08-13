В МИД РФ не исключили расширение зоны боевых действий из-за поставок оружия Украине

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Поставка Украине дальнобойного оружия может привести к расширению географических задач специальной военной операции России, заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

"Накачка Украины более дальнобойными оружейными системами приведет к тому, что географические задачи спецоперации будут отодвигаться еще дальше", – сообщил он ТАСС.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, невозможно допустить сценария, при котором на оставшейся украинской территории находятся представляющие прямую угрозу РФ, ДНР, ЛНР и освобожденным районам вооружения.

8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.

С начала работы новой администрации помощь США достигла 9,8 миллиарда долларов. При этом 11,8 миллиарда долларов выделили с 2014 года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

