Эстония отказывается от сотрудничества с Китаем в формате "16+1"

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Отказ КНР осудить российскую спецоперацию на Украине повлиял на решение Эстонии прекратить сотрудничество в формате "16+1". Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в интервью агентству Bloomberg.

По его словам, формат не имел значительного политического результата. Таким образом, Таллин предпочтет вести отношения с Пекином через ЕС, подчеркнул Рейнсалу.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Прибалтике формируются государства неофашистской природы, культивирующие ненависть ко всему русскому. Она отметила, что в Литве, Латвии и Эстонии "продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия", а также привела конкретные примеры подобных действий.

До этого в МИД РФ заявили, что Москва рассматривает заявление сейма Латвии о признании РФ страной – спонсором терроризма в качестве очередного проявления русофобии. По мнению ведомства, такое решение противоречит действующему международному праву, оно нарушает принцип суверенного равенства государств.

