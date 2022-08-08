Госдума обсудит упрощение получения гражданства РФ соотечественниками из Прибалтики

Фото: Агентство "Москва"
Депутаты Госдумы осенью рассмотрят возможность упрощения порядка получения российского гражданства и смягчения визового режима для соотечественников из Литвы, Латвии и Эстонии, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Комментируя обращение главного редактора Baltnews Андрея Старикова, призвавшего Госдуму обсудить реализацию соответствующих инициатив, Володин отметил, что вопрос интеграции проживающих в Прибалтике соотечественников является чрезвычайно важным.
"Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии", – сказал Володин.
Ранее президент Латвии Эгилс Левит заявил, что проживающие в Латвии россияне, которые поддерживают позицию Москвы по спецоперации на Украине, могут быть лишены латвийского гражданства. Он отметил, что меньшинство россиян поддерживают позицию Москвы, значит, они находятся вне спектра демократии. При этом он подчеркнул, что речь идет о людях с двойным гражданством.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: