Госдума обсудит упрощение получения гражданства РФ соотечественниками из Прибалтики

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Депутаты Госдумы осенью рассмотрят возможность упрощения порядка получения российского гражданства и смягчения визового режима для соотечественников из Литвы, Латвии и Эстонии, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Комментируя обращение главного редактора Baltnews Андрея Старикова, призвавшего Госдуму обсудить реализацию соответствующих инициатив, Володин отметил, что вопрос интеграции проживающих в Прибалтике соотечественников является чрезвычайно важным.

"Правильно будет рассмотреть эту инициативу в профильном комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Обязательно обсудим ее в ходе осенней сессии", – сказал Володин.

Ранее президент Латвии Эгилс Левит заявил, что проживающие в Латвии россияне, которые поддерживают позицию Москвы по спецоперации на Украине, могут быть лишены латвийского гражданства. Он отметил, что меньшинство россиян поддерживают позицию Москвы, значит, они находятся вне спектра демократии. При этом он подчеркнул, что речь идет о людях с двойным гражданством.