Патриарху Кириллу запретили въезд в Литву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу запретили въезд на территорию Литвы. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

"Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за поддержку (военной спецоперации на Украине. – Прим. ред.) запрещен въезд в Литву", – говорится в заявлении МИД.

Ранее Канада внесла патриарха Кирилла в санкционный список. До этого главу РПЦ внесли в черный список власти Великобритании. Соответствующие решения были приняты в связи с его поддержкой специальной военной операции РФ на Украине.

В РПЦ назвали санкции Великобритании бессмысленными и абсурдными. Там подчеркнули, что подобные контрпродуктивные шаги лишь усугубляют текущее непростое положение и способствуют дальнейшему разрыву всех связей между ЕС и Россией.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

