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Москва 24

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Общество

15:09

Биолог назвала одну из причин, почему люди простужаются летом

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В летний период люди чаще всего простужаются из-за попыток охладиться в жару, рассказала биолог, генетик, ведущий эксперт Университета образовательной медицины Ирина Мальцева. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, некоторые вирусы, грибки и бактерии живут при высоких температурах.

"Тем не менее какие-то живут при высоких температурах, а мы обеспечиваем им условия выживания за счет определенных действий в жаркое время. Кондиционеры, перепады температур в квартире, магазине, офисе – в природных условиях у человека практически никогда не было адаптации к подобным колебаниям", – рассказала Мальцева.

По ее словам, похожую ситуацию вызывает желание охладиться изнутри. Так, человек пьет холодные напитки и ест мороженое.

"Черчилль зимой 1944 года, глядя на людей с мороженым, сказал: "Народ, который в такой холод ест мороженое, – непобедим!" И зимой поедание мороженого более безопасно за счет того, что горло, в которое попадает холодный воздух, не так плохо реагирует на мороженое, как летом", – пояснила Мальцева, добавив, что летом увеличивается вероятность заболеть из-за поедания мороженого.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, можно ли лечить больное горло мороженым. По его словам, данный метод не поможет поправиться. Он отметил, что любой холод приводит к спазмированию сосудов, а при воспалительном процессе это может только навредить.

Врач посоветовал при заболевшем горле употреблять пищу комфортной температуры. Также он отметил, что еда не должна быть острой или соленой.

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