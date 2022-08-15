Во "Вкусно – и точка" предложили названия для "Биг Мака" и "Макфлурри"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания "Вкусно – и точка" зарегистрировала товарные знаки для аналогов мороженого "Макфлурри" и бургера "Биг Мак". Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных Роспатента.
Заявки были поданы со стороны юридического лица сети ресторанов ООО "Система ПБО". В категории сэндвичей компания зарегистрировала товарные знаки "Биф Хит" и "Биг Хит", а в категории десертов и мороженого – "Айс де Люкс".
При этом итоговое обновленное меню сети еще разрабатывается, подчеркнули в организации.
До этого "Вкусно – и точка" подала заявку в Роспатент на регистрацию новых брендов, таких как "Авто – и точка", "Кофе – и точка", "Доставка – и точка".
Ранее гендиректор сети Олег Пароев заявил, что сеть "Вкусно – и точка" планирует запустить доставку к сентябрю. Пароев также прокомментировал ситуацию с ростом цен в сети фастфуда. По его словам, это произошло из-за того, что подросли закупочные цены.
Во "Вкусно – и точка" появятся кафе по аналогии с "МакКафе"
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