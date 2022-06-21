Госдума приняла закон о легализации параллельного импорта в РФ

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Госдума приняла закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта в РФ.

Согласно вводимой норме, нарушением не будет являться использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Документ был инициирован правительством России.

Новый закон направлен на защиту российских компаний, которые ввозят в страну товары без разрешения правообладателей, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

Минпромторг в начале мая 2022 год утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В него попали устройства компании Apple и Samsung, игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo, а также продукция компаний HP, Philips, Dell, Siemens, Asus, D-Link, Nokia, JBL, Bose.

Позднее стало известно, что некоторые ввозимые в РФ смартфоны Samsung не активируются из-за привязки к сим-картам конкретных зарубежных операторов. В службе техподдержки Samsung рекомендовали активировать новое устройство в стране его покупки или ввезти сим-карту работающего на территории того государства оператора.

