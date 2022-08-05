"Жизнь в большом городе": сделано в Москве (парфюмерия)

С начала 2022 года духи и туалетную воду в России стали покупать на 75% больше. Продажи выросли и в магазинах, и на интернет-площадках. Какой парфюм выбирают москвичи? Можно ли заменить любимые импортные духи на отечественные? И какие предприятия в столичном регионе выпускают такую продукцию?

Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".