"Жизнь в большом городе": московские консервы

Каждый третий россиянин сделал запасы продуктов длительного хранения. Чаще всего это крупы и консервы.

Какие консервы делают в столичном регионе? Что чаще всего покупают москвичи? Как работает процесс импортозамещения в этой отрасли? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

