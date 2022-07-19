Названа стоимость клубники в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести клубнику можно на Рогожском рынке. Там продают крымскую и подмосковную ягоду. Упаковка крымской клубники обойдется в 1 200 рублей, а подмосковной – 500 рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.