Названа стоимость земляники в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести землянику можно на Коптевском рынке. Туда ягоду везут из Владимирской области и Краснодарского края. Земляника из Краснодарского края обойдется в 700 рублей. Это не килограмм, а небольшая банка. На 50 рублей дешевле выйдет ягода из Владимирской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.