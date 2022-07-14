Названа стоимость винограда в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести виноград сорта кишмиш можно на Дорогомиловском рынке. Туда его везут из Азербайджана и Узбекистана. За килограмм винограда из Узбекистана просят 500 рублей. Азербайджанский выходит на 100 рублей дороже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.