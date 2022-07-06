Около 300 региональных брендов представят на гастрономическом фестивале в Москве

На следующей неделе в Москве заработает гастрофестиваль "Вкусы России". Свою продукцию представят 300 региональных брендов. Посетителей ждут музыкальные выступления, кулинарные шоу и мастер-классы.

Продегустировать и купить мясо, рыбу, фрукты и овощи можно будет на 22 площадках. Четыре из них – на Пушкинской набережной. Там будет ярмарка региональных брендов и фуд-корт с национальными блюдами.

На фестивале можно не только расширить свой гастрономический кругозор, но и улучшить кулинарные навыки. Например, научиться лепить пельмени и готовить квас. А на занятиях по керамике посетителям расскажут о традиционных узорах регионов России. Гастропраздник пройдет с 14 по 17 июля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.