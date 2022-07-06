Эксперт объяснил причины провалов грунта под машинами

Аварийным службам за последние дни несколько раз пришлось доставать машины из-под земли по причине провалов грунта. При этом асфальт уходил из-под колес в самый неожиданный момент.

Так, под землю провалилась "Газель" на улице Каховке. На Синявинской улице под грунт ушел трактор. Он задел припаркованную рядом машину такси. Одним колесом она тоже едва не оказалась в яме.

По словам экспертов, одним из возможных факторов таких происшествий может быть неоднородный грунт или зона разуплотнения в грунтах основания, находящихся в непосредственной близости или под дорогами. Также причинами провала грунта могут быть теплотрассы или инженерные коммуникации, которыми усеяно подземное пространство Москвы.

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