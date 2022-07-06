"Это наш город": фестиваль "Вкусы России" пройдет в Москве 14–17 июля

Фестиваль "Вкусы России" пройдет в Москве с 14 по 17 июля. Центром станет Пушкинская набережная.

Гости фестиваля смогут продегустировать и купить молочные продукты, кондитерские изделия, мясо, рыбу, фрукты и овощи. Также будет работать фуд-корт с национальными блюдами, которые приготовлены по историческим рецептам.

В программе фестиваля также специальные мастер-классы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.