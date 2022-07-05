Станция "Мамыри" строящейся Троицкой линии метро готова наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Станция "Мамыри" строящейся Троицкой линии метро готова на 50%, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в настоящее время на станции ведутся монолитные работы, активно строятся оба вестибюля. "Мамыри" сможет принять до 20 400 пассажиров в час пик и до 170 000 человек за сутки.
Станцию построят на участке, который расположен вдоль Калужского шоссе на его пересечении с улицей Адмирала Корнилова. Там оборудуют надземный и подземный вестибюли.
В настоящее время ведется строительство пяти новых станций Троицкой линии метро – от "Новаторской" до "Мамырей". Готовность отрезка составляет 60%.
Ранее сообщалось, что на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 открылся вход в вестибюль со стороны Комсомольской площади. В открытой части вестибюля пассажирам уже доступны лифт, эскалаторы и касса. Также установлены турникеты и элементы навигации. В скором времени там появится переход, который соединит Комсомольскую площадь и Каланчевскую улицу.
Станция "Печатники" БКЛ готова на 70% – Бочкарев
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