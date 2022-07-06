Огромный затор образовался на российско-грузинской границе. Большинство желающих пересечь ее едут на отдых. Чтобы продвинуться на один километр, водителям приходится стоять в заторе по много часов.

Пропускная способность КПП составляет 400 машин в сутки, а приезжает сюда в несколько раз больше. Дорогой пользуются не только водители из России и Грузии, но и из Азербайджана, Армении и Турции.

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