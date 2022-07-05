Россиянам рассказали, когда заработает Mir Pay

Отечественная бесконтактная система оплаты Mir Pay почти готова к массовому использованию. Это аналог Apple Pay и Google Pay, которые перестали работать в России из-за санкций. Пока программа не идеальна – требует слишком много телодвижений.

Когда она заработает в полную силу? И многие ли банки готовы к ней присоединиться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.