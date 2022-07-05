Эксперт рассказал о перспективах мобильного интернета в РФ

14:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Перевод частот 3G в стандарт LTE происходит по всей России, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"На сегодняшний день большинство людей пользуются связью формата 4G. 3G для передачи данных практически не используется. Если говорить про то, какие телефоны на руках у людей, это или 2G – кнопочные телефоны, или 4G", – сообщил он в беседе с "Радио 1".
По словам эксперта, замена частот является давним процессом, уход от стандарта 3G не является проблемой и не окажет влияния на пользователей интернета.
Он подчеркнул, что в течение 2–3 лет Россия перейдет на стандарт 5G.
Ранее сообщалось, что мобильный оператор "Билайн" планирует отказаться от стандарта 3G в Московской области к осени.
В пресс-службе оператора добавили, что доля 3G в общем объеме трафика в столичном регионе в 2022 году составила 4%, в то время как в 2019-м она находилась на уровне 16%, в связи с чем оператор финансирует строительство новых базовых станций стандарта LTE, обладающих также возможностями для запуска 5G.
По данным компании, количество построенных базовых станций LTE в 2020 и 2021 годах увеличилось в 3,5 раза по сравнению с созданием станций стандарта 3G.
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