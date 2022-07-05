"Билайн" переведет частоты 3G в стандарт LTE в Подмосковье к осени

11:06
Фото: depositphotos/DragonImages
Мобильный оператор "билайн" планирует отказаться от стандарта 3G в Московской области к осени, сообщает ТАСС.
"Билайн" первым в России перевел UMTS 2100 в LTE из 3G в Москве и планирует завершить этот процесс к сентябрю в Московской области. "Вымпелком" практически отказывается от сети 3G в пользу LTE, оставляя для функционирования 3G самую низкую короткую полосу (нижний диапазон) – U900", – отметили в пресс-службе компании.
В "билайне" добавили, что доля 3G в общем объеме трафика в столичном регионе в 2022 году составила 4%, в то время как в 2019-м она находилась на уровне 16%, в связи с чем оператор финансирует строительство новых базовых станций стандарта LTE, обладающих также возможностями для запуска 5G.
По данным компании, количество построенных базовых станций LTE в 2020 и 2021 годах увеличилось в 3,5 раза по сравнению с созданием станций стандарта 3G.
В других российских регионах оператор также намерен заменить частоты. "К концу первого полугодия 2022 года успешно завершены работы по рефармингу 2 100 диапазона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском крае, в Республике Татарстан и в Ростове-на-Дону. В планах 2022–2023 годов реализация рефармингов диапазона 2 100 10 МГц еще более чем в 25 регионах России", – уточнили в "билайне".
Ранее сообщалось, что оператор "билайн" улучшил качество мобильного интернета в Московской области. В результате строительства новых базовых станций загрузка контента в среднем ускорилась на 30%.
Улучшение скорости мобильного интернета произошло в 35 городах Подмосковья. В их числе – Балашиха, Сергиев Посад, Зеленоград, Лобня и некоторые другие – с совокупным населением примерно 5 миллионов человек. В два раза быстрее контент загружается в Воскресенске, на 70% – в городе Клине. Также на 60% выросла скорость работы сетевого подключения в Сергиевом Посаде.
Компания за 2021 год увеличила на 30% количество новых базовых станций в Подмосковье. В том же году сумма инвестиций в строительства сети в Московском регионе составила 12 миллиардов рублей. В Москве и Московской области устанавливается оборудование стандарта 5G-Ready, что означает упрощенное внедрение сетей пятого поколения при наличии частот, отметили в компании. В настоящий момент за счет оборудования реализуются услуги связи по технологиям LTE Advanced и LTE Advanced Pro.
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