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Москва 24

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Общество

11:59

Москвичам пообещали отдых от жары 19 и 20 августа

обществопогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу и субботу, 19 и 20 августа, температура воздуха в столице опустится до 26–27 градусов тепла, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В выходные характер погоды несколько изменится. Атмосферное давление немного понизится и в течение всех суток местами по региону возможен небольшой кратковременный дождь. Ночи у нас остаются по-прежнему теплыми, преобладающая температура – где-то 15–20, а в Москве – 17–19", – сообщила она РИА Новости.

При этом днем температура останется в категории жаркой для города, а на следующей неделе в Москву вернется жара.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что смена климатических сезонов – от лета к осени – окажется плавной и комфортной. Первые дни сентября будут по-августовски теплыми.

Он добавил, что август по среднемесячной температуре превысил климатическую норму на 2,6 градуса. Температура воздуха в сентябре, в свою очередь, окажется как минимум на 1–2 градуса выше нормы.

Синоптики прогнозируют превышение нормы температуры в сентябре

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