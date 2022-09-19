"Личная территория": "адаптация к хаосу"

Тараканы катаются на черепахе в одной из квартир на Исаковской улице. Нет, это не домашний цирк. Это катастрофа. По крайней мере, так говорят жители дома.

Насекомые расползлись уже по всему подъезду. Местные подозревают, рассадник паразитов находится в однокомнатной квартире одной из соседок-пенсионерок. Сама старушка уверяет, что травит тараканов, но они все равно ползут к ней. В чем причина нашествия насекомых и как навести порядок на личной территории? Подробнее – в программе "Личная территория".