Водитель, который устроил аварию со смертельным исходом на М-5, признался в нетрезвости

Водитель Mercedes, который устроил массовую аварию со смертельным исходом в Подмосковье, признался, что сел за руль нетрезвым. Видео допроса опубликовала пресс-служба МВД.

Виновнику ДТП грозит от 5 до 12 лет тюрьмы, возбуждено уголовное дело. Авария произошла на трассе М-5 "Урал". По данным полиции, Mercedes-Benz G-класса выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями. Водитель такси скончался, еще несколько человек получили тяжелые травмы. А виновник аварии попытался скрыться и вел себя агрессивно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.