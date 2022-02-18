В России планируют ввести 4 новых вида виз для иностранцев

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В России планируют сократить общее число видов виз для иностранцев, предусмотрев четыре новые цели въезда. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Она уточнила, что действующим российским законодательством предусмотрено 30 видов виз. Из них планируется оставить дипломатическую, служебную, транзитную и единую электронную визы, а также обыкновенные учебную и рабочую визы.
"Одновременно вводятся такие новые виды виз, как визы инвестора, специальные визы, обыкновенная медицинская и обыкновенная универсальная", – цитирует ее ТАСС.
По словам Казаковой, универсальная виза потребуется иностранцам, въезжающим в Россию с деловыми, гуманитарными или туристическими целями.
Ранее в МВД предложили скорректировать требования к признанию нежелательным пребывание в РФ иностранцев. Подготовленный ведомством документ, в частности, предусматривает, что при принятии решения о запрете на въезд будет проверяться наличие у иностранца родственников из числа граждан РФ.
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