В МВД предложили начать контролировать поднадзорных с помощью систем распознавания лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В министерстве внутренних дел России выступили с предложением создать правовые основания для применения систем распознавания лиц в целях контроля за поднадзорными, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства Ларису Плотникову.

"Министерством прорабатываются законодательные инициативы, направленные на совершенствование административного надзора. Нами предлагается закрепление правовых оснований для использования информационных систем с опознаванием лиц в целях осуществления контроля за поднадзорными и их розыска", – заявила Плотникова.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой установить прямой запрет на передачу управления автомобилем детям. В письме на имя главы ГИБДД Михаила Черникова депутат Татьяна Буцкая отметила, что получает многочисленные обращения от граждан, которые указывают на случаи таких нарушений, зафиксированные на видео.

В МВД на обращение парламентария ответили, что ведомство не ведет отдельный учет случаев перевозки детей на сиденье водителя или передачи им управления транспортным средством. При этом отмечается, что в обновленном Кодексе об административных правонарушениях штраф за нарушение требований к перевозке детей увеличен до 5 тысяч рублей.