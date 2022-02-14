В Госдуме предложили рассылать штрафы ГИБДД новыми способами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов сообщил о законопроекте, которым предлагается расширить число способов доставки гражданам постановлений о дорожных нарушениях. Об этом сообщает "Газета.ру".

Депутаты предлагают дополнить статью 28.6 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В случае возврата отправителю бумажной копии постановления можно было бы направить документ в электронном виде с усиленной квалифицированной электронной подписью.

По словам Нилова, неудачная попытка вручения постановления не должна квалифицироваться как уклонение от уплаты штрафа.

"И уж тем более это не основание для судебной тяжбы. Если оповещение или копия постановления о правонарушении вернулись, значит, их нужно вручить другим способом, например, через госуслуги", – подчеркнул депутат.

Принятие закона, как следует из проекта, допускает информирование как через портал госуслуг, так и через телеграммы, факс и региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Получение электронной версии постановления должно быть зафиксировано.

Озвученные депутатами нормы могут вступить в силу с 1 июня 2023 года.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить ответственность за управление автомобилем без водительских прав. Об этом сообщила руководитель профильной рабочей группы Ирина Яровая.

