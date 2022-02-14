В Госдуме предложили ввести прямой запрет на нахождение детей за рулем

Фото: depositphotos/Borislav1987

В Госдуме предложили установить прямой запрет на передачу управления автомобилем детям. Об этом заявила депутат Татьяна Буцкая, сообщает газета "Известия".

В письме на имя главы Госавтоинспекции Михаила Черникова парламентарий отметила, что получает многочисленные обращения от граждан, которые указывают на случаи подобных нарушений, зафиксированные на видео.

"Действующие правила не допускают того, чтобы ребенок садился за руль, но мы видим, что это происходит. <...> Такое поведение подвергает жизнь ребенка и пассажиров опасности – он может отвлечься на что-то, может неправильно отреагировать. Это грубое нарушение, наказание должно быть соответствующее", – заявила Буцкая.

В МВД на обращение депутата ответили, что ведомство не ведет отдельный учет случаев перевозки детей на сиденье водителя или передачи им управления транспортным средством. При этом отмечается, что в обновленном Кодексе об административных правонарушениях до 5 тысяч рублей увеличен штраф за нарушение требований к перевозке детей.

В октябре 2021 года очевидцы сняли на видео женщину, которая ехала по Симферопольскому шоссе в Москве с ребенком на руках. При этом водитель совершала маневры и держала руль одной рукой.