Подросток на машине сбил женщину с ребенком в Подмосковье

Полиция установила личность водителя, который сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в подмосковном Дрожжине. Очевидцы рассказали, что видели за рулем подростка, их предположения подтвердились.

Полицейские выяснили, что автомобилем управлял 16-летний школьник. Помимо него, в машине находился еще один человек, однако после аварии оба сбежали.

Полицейские обнаружили нарушителя дома. В ближайшее время его вместе с родителями доставят в отделение. Женщину с 12-летним ребенком отправили в больницу с ушибами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.