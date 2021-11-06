В Екатеринбурге на территории промзоны возник пожар

В Екатеринбурге на территории промзоны произошел пожар. Оттуда поднимается огромный столб черного дыма. Очевидцы утверждают, что было слышно взрыв. Есть информация, что все это произошло в ангаре, где обрабатывают резину. Огонь распространился на 250 квадратов – загорелись резиновые покрышки. Пламя тушат шесть пожарных расчетов. Пожар удалось локализовать.

Известно, что во время ЧП в ангаре находились трое рабочих. Они самотоятельно покинули здание. По сообщениям МЧС, пострадавших нет.

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