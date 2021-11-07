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Происшествия

14:31

Конфликт со стрельбой произошел в одном из домов Балашихи

происшествия

Фото: телеграм-канал Mash

В одном из домов подмосковной Балашихи произошла драка со стрельбой. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным правоохранителей, конфликт вспыхнул между рабочими, ремонтировавшими лифт, и жильцами дома.

"В ходе конфликта одним из участников был произведен выстрел предположительно из травматического пистолета. По данному факту следователем Следственного управления ГУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ Хулиганство", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о массовой драке в Домодедове, которая произошла вечером 6 ноября. По предварительным данным, участие в конфликте приняли более 20 человек.

В Балашихе жильцы дома набросились с пистолетом на рабочих

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