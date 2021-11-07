Полицейские устанавливают участников массовой драки в Домодедове

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Сотрудники полиции устанавливают личности участников массовой драки в подмосковном Домодедове, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московкой области.

"Прокуратура Московской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту инцидента группы лиц в Домодедове", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, конфликт между гражданами произошел вечером 6 ноября. В массовой драке принимали участие более 20 человек.

Ранее четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. Со слов отца один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож.

Полицейские установили личности всех участников конфликта. Следственный комитет РФ переквалифицировал дело с хулиганства на покушение на убийство.