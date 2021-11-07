Задержанные за нападение в Новых Ватутинках не отрицают участие в драке – адвокат

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Четверо задержанных за нападение на мужчину с ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО не отрицают участие в драке, но не признают вину в покушении на убийство, сообщил РИА Новости адвокат одного из мужчин Роман Масютенко.

"Обвиняемые признают свою вину в хулиганстве, они участвовали в драке. Но они не признают вину в покушении на убийство", – заявил адвокат.

Об инциденте стало известно 5 ноября. Четверо неизвестных напали на мужчину с маленьким ребенком в районе Новые Ватутинки в ТиНАО. По данным МВД, в результате происшествия никто не пострадал.

Со слов отца один из нападавших ударил ребенка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож.

Позднее дело о нападении председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать с хулиганства на более тяжкую статью – покушение на убийство.