Авария с участием пешехода произошла на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием пешехода случилась на Кутузовском проспекте в Москве. Об информирует департамент транспорта города.
Известно, что ДТП случилось в районе дома 59.
"Произошла авария с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте", – сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Данных о пострадавших не поступало. Причины аварии уточняются.
Ранее машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье. Происшествие случилось на Березовой улице в Ленинском городском округе.
До этого водитель иномарки сбил ребенка на Коровинском шоссе на севере столицы. Пострадавший был госпитализирован.