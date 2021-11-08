Авария с участием пешехода произошла на Кутузовском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием пешехода случилась на Кутузовском проспекте в Москве. Об информирует департамент транспорта города.

Известно, что ДТП случилось в районе дома 59.

"Произошла авария с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте", – сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Данных о пострадавших не поступало. Причины аварии уточняются.

Ранее машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье. Происшествие случилось на Березовой улице в Ленинском городском округе.

До этого водитель иномарки сбил ребенка на Коровинском шоссе на севере столицы. Пострадавший был госпитализирован.