Полиция начала проверку инцидента со стрельбой в столичном храме

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Полиция организовала проверку инцидента со стрельбой в храме в честь святителя Луки Крымского в столичном районе Митино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о подозрительном мужчине, который вызывающе себя вел и приставал к людям на улице Генерала Белобородова.

"Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ходе конфликта один из граждан, с целью пресечения хулиганских действий дебошира произвел выстрел из сигнального пистолета в воздух, после чего тот скрылся", – рассказали в полиции.

В результате никто не пострадал, злоумышленника разыскивают. Глава информационной комиссии Московской городской епархии Александр Волков сообщил, что в РПЦ также организована проверка в связи с данным инцидентом.

"Инцидент действительно имел место, были совершены агрессивные действия по отношению к священнику со стороны лица, личность которого устанавливается. В викариатстве идет разбирательство", – заявил Волков.

Как сообщалось, священник открыл стрельбу после нападения неизвестного в церкви на улице Генерала Белобородова в воскресенье, 31 октября. Мужчина устроил драку с батюшкой в туалете храма, но тот не растерялся, достал сигнальный пистолет и сделал предупредительный выстрел. После этого хулиган нанес еще несколько ударов священнику и скрылся.