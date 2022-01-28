Медведев рассказал, как будет меняться миграционное законодательство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Миграционное законодательство в России будет меняться, сообщил журналистам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он пообещал, что принимаемые решения будут как мягкие, так и решительные. По словам Медведева, приток мигрантов должен контролироваться, а все, кто приезжает трудиться, должны соблюдать российские правила.

"И эти правила должны быть, с одной стороны, благоприятными для приезда таких людей, а с другой стороны, они должны быть разумно жесткими, чтобы эти приезжающие к нам для труда люди, мигранты так называемые, все-таки соблюдали наше законодательство в полном объеме", – передает его слова РИА Новости.

Он добавил, что президент уже внес ряд законов на эту тему. Также Медведев заявил о необходимости работы по адаптации мигрантов. По его словам, они должны знать русский язык, понимать российскую культуру, а также должны быть адаптированы к условиям жизни в РФ.

"Только в этом случае их будут воспринимать наши люди", – сказал замглавы Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что теневой криминальный рынок услуг для мигрантов представляет угрозу для безопасности страны. Он отметил, что иностранным гражданам иногда приходится обращаться к посредникам для решения тех или иных вопросов, причем даже если речь идет о законопослушных и квалифицированных специалистах.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости нового подхода к борьбе с растущей преступностью среди трудовых мигрантов. В частности, он напомнил о случаях вербовки приезжих для совершения терактов и противоправных действий.