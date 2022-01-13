Бастрыкин заявил о необходимости нового подхода для борьбы с преступностью среди мигрантов

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Для борьбы с растущей преступностью среди трудовых мигрантов необходим новый подход, заявил РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки", – отметил глава СК РФ.
Он напомнил о задержании мужчины, который в марте 2021 года готовил теракт в одном из торговых центров Майкопа. Сотрудники ФСБ нашли у него самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению, поддельные документы и символику запрещенного в РФ террористического движения "Исламское государство".
Ранее Александр Бастрыкин заявил о необходимости кодификации миграционного законодательства и введения обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.
Он предложил прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей квот на занятие трудовой деятельностью. Ожидается, что это поставит дополнительный барьер для проникновения на российский рынок труда криминальных элементов.
В РФ все трудовые мигранты будут получать карточки с чипом
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