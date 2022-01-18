Медведев назвал угрозой теневой криминальный рынок услуг для мигрантов

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что теневой криминальный рынок услуг для мигрантов представляет угрозу для безопасности страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Медведев отметил, что иностранным гражданам иногда приходится обращаться к посредникам для решения тех или иных вопросов, причем даже если речь идет о законопослушных и квалифицированных специалистах.
"...преодолеть административные барьеры подчас очень сложно. Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьезные угрозы безопасности страны", – заявил зампредседателя Совбеза РФ.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости нового подхода к борьбе с растущей преступностью среди трудовых мигрантов. В частности, он напомнил о случаях вербовки приезжих для совершения терактов и противоправных действий.
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