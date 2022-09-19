В Москве появилась возможность привиться от гриппа и коронавируса без перерыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичам больше не потребуется ждать две недели между прививками от гриппа и COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главврача по эпидемиологическим вопросам Центра медицинской профилактики Депздрава Москвы Людмилу Большакову

"Если до 2021 года нельзя было (сразу прививать от коронавируса и гриппа. – Прим. ред.), то после изучения и исследований уже сейчас можно прививать против гриппа и одновременно против коронавируса", – рассказала Большакова.

Она также отметила, что сегодня эпидемиологическая обстановка в столице оценивается как благополучная. По ее словам, это стало возможно благодаря тому, что активно прививаются и взрослые, и дети.

С 19 сентября в Москве заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Они будут работать у станций метро и МЦК, а также у железнодорожных станций по будням с 08:00 до 20:00 и по укороченному графику в выходные дни. Также привиться от гриппа можно в ГУМе ежедневно с 10:00 до 21:00.

