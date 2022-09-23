"The City": антикафе с животными в столице

Помочь согреться в холодную погоду могут посиделки с друзьями, горячий чай и любимые питомцы.

Если пушистые дома нет, то можно с ними провести время в специальных кафе. Ведущая Рената Пиотровски рассказала о самых интересных антикафе. Среди них – "Пушистая братва", "Котокафе" и "Ежеминутка".

Подробнее – в сюжете проекта The City.