Электронные водительские права можно будет предъявлять в РФ с 1 октября

Электронные водительские права можно будет предъявлять автоинспекторам с 1 октября. В тестовом режиме это можно будет сделать через приложение "Госуслуги Авто".

О предъявлении электронных водительских прав сообщил глава Госавтоинспекции России. Ранее он заявлял, что ГИБДД совместно с Минцифры до конца 2022 года доработают перевод водительского удостоверения в цифру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.