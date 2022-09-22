Синоптики предупредили москвичей о коротких дождях 22 сентября

Еще один теплый, но местами дождливый день будет ждать москвичей. Воздух прогреется до 15 градусов 22 сентября.

Вероятность осадков в городе сохранилась – в разных районах могут пройти короткие дожди. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.