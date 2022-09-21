Фотовыставка открылась на станции столичного метро "Выставочная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции "Выставочная" столичного метрополитена открылась выставка "Город, удобный для всех", посвященная двум городским проектам – "Питомцы в Москве" и "Проектируем район". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, представленная выставка стала 14-й в 2022 году.

"Питомцы в Москве" посвящена проекту по модернизации устаревших площадок для выгула собак в более современные. Уточняется, что в рамках реализации проекта и обустройства выгульных площадок специалисты провели несколько встреч с кинологами и местными жителями.

В 2022 году площадки для выгула появились еще в 10 столичных округах. В рамках проекта "Питомцы в городе" там создали еще 29 специальных территорий.



Выставка программы "Проектируем район" посвящена демонстрации пространств, созданных в ходе реализации проекта. Первые 5 общественных мест этой программы были сданы осенью 2021 года.

Особенность программ заключается в обсуждении проектов будущих пространств с жителями районов. После еще нескольких этапов проект реализуется под надзором архитекторов и горожан.

Два проекта реализуются в городе в рамках программы "Мой район", которая была учреждена Сергеем Собяниным.

Посетить выставку "Город, удобный для всех" можно в рабочие часы станции метро "Выставочная" с 21 сентября по 4 октября.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столичных парках постепенно открываются осенние фотовыставки, рассказывающие об истории усадеб Москвы и уникальной природе России.

Москвичи смогут ознакомиться с выставками "Московские подвижники", "Из жизни зеленого мира", "Времена года в усадьбе Воронцово" и другими экспозициями. Они будут работать в 14 городских зонах отдыха до конца ноября.