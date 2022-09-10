На ВДНХ открылась фотовыставка о работе городских служб Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На ВДНХ открылась выставка "Годы ей к лицу!", посвященная работе городских служб. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"На фотокадрах <...> – зарисовки из трудовых будней наших специалистов, объекты жилищно-коммунального хозяйства, красочные виды архитектурно-художественной подсветки зданий и мостов, необычный взгляд на благоустроенные парки и улицы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка приурочена ко Дню города. Стенды с фотографиями расположены у павильона № 5, где сейчас находится Музей городского хозяйства Москвы.

9, 10 и 11 сентября Москва отмечает 875-летие. В честь праздника мероприятия проходят во всех округах и районах Москвы, однако центральными точками празднования стали 19 площадок, а также многочисленные парки, музеи, учреждения культуры. Большую праздничную программу в этом году подготовили на ВДНХ.

